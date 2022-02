FC Hansa gegen Werder Bremen : Straßen in Rostock wegen Fußballspiel am Freitag gesperrt

Am 11. Februar werden die Zufahrt zur Gartenstadt sowie die Parkplätze am Südausgang des Rostocker Hauptbahnhofes zeitweilig nicht nutzbar sein. Die Stadt verweist darauf, dringend auf die Beschilderung zu achten.

Rostock | Wegen des Fußballspiels des FC Hansa Rostock gegen den SV Werder Bremen am Freitag, 11. Februar, ab 18.30 Uhr im Ostseestadion kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen – vor allem in der Rostocker Gartenstadt. So wird ab 16.30 Uhr die Zufahrt zum Bereich zwischen Groß Schwaßer Weg, Kopernikusstraße und Trotzenburger Weg gesperrt, informiert die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.