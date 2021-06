Rostock : Vermeintliche Diebin auf Baustelle gestellt

Die Täterin hat sich am Dienstagabend durch einen Bauzaun gezwängt und sich so unberechtigt Zutritt zum Baustellengelände in der August-Bebel-Straße verschafft.

Rostock | Eine 38-Jährige wurde von Beamten auf einer Baustelle in Rostock mit vermeintlichem Diebesgut auf frischer Tat gestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täterin hat sich am Dienstagabend durch einen Bauzaun gezwängt und sich so unberechtigt Zutritt zum Baustellengelände in der August-Bebel-Straße verschafft. Die Beamten vor Ort durchsuchten...

