Offener Brief von 380 Medizinern : Vier Rostocker Ärzte äußern Kritik an Corona-Impfpflicht

Rostock | 380 Ärzte aus ganz Deutschland äußern in einem offenen Brief ihre Bedenken zur angestrebten Impfpflicht gegen das Coronavirus. Gerichtet sind die Zeilen an alle Politiker des Bundes und der Länder, an die Körperschaften der Ärzte und Zahnärzte und die Standesvertretungen. Unterzeichnet haben den Brief auch vier Rostocker. Dazu zählen zwei Zahnärzte, eine Fachärztin für Frauenheilkunde und eine Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Lesen Sie zum Thema auch: OB Claus Ruhe Madsen bekräftigt Ablehnung der Impfpflicht für alle Eine Impfung müsse eine individuelle Entscheidung nach Abwägung des persönlichen Risikos des Einzelnen, in Absprache mit dem behandelnden Arzt des Vertrauens bleiben, appellieren die Mediziner in dem Brief, der unsere Redaktion vorliegt. „Der politische Zwang einer Impfung mit allen möglichen Folgen, bis zum Berufsverbot kommt einer Vergewaltigung der individuellen Selbstbestimmung gleich“, heißt es weiter. Die Ärzte befürchten nicht nur eine weitere Spaltung der Gesellschaft, sondern auch eine Abwanderung des im Gesundheitswesen dringend benötigten Personals. Erstere Sorge wird von der Ärztekammer MV geteilt, wie der Vorstand rund um Präsident Professor Andreas Crusius am Donnerstag mitteilte. Dennoch äußert die Kammer auch Kritik. Regierung überschätz Wirksamkeit der Impfstoffe Ende des Jahres 2020 verzeichnete die Bundesärztekammer insgesamt 409.121 berufstätige Ärzte in ganz Deutschland. Die Ärztekammer MV zählte Ende 2020 7.902 berufstätige Mitglieder. Vier von ihnen aus Rostock und 376 Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik fordern nun in ihrem offenen Brief die Regierung dazu auf, eine Impfpflicht gegen das Coronavirus zu unterbinden. Die Politik würde die Wirksamkeit der Impfstoffe überschätzen. Dies „führt zu einer Scheinsicherheit in der Bevölkerung, die negative Folgen im Ausbreitungsgeschehen haben wird“, heißt es in dem Schreiben der Mediziner. So müsse eine Nutzen-Risiko-Analyse für unterschiedliche Altersgruppen „evident statistisch aufgeschlüsselt und erarbeitet werden“, fordern die Ärzte. Denn „bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für große Gruppen der Bevölkerung keine Evidenz hinsichtlich eines höheren Nutzens der Impfung im Verhältnis zum Risiko einer Infektion mit Sars-Cov-2“, wird im Brief geschrieben. Mögliche Schäden, welche durch die mRNA-Impfstoffe hervorgerufen werden, seien immer noch Gegenstand der Forschung und „unter den heutigen Maßstäben nicht abzuschätzen“. Das Robert Koch Institut (RKI) hingegen gibt an, dass die Wahrscheinlichkeit, schwer an Covid-19 zu erkranken, bei vollständig Geimpften um etwa 90 Prozent geringer ist, als bei Ungeimpften. Was das RKI jedoch einräumt ist, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Omikron-Variante geringer sei. Kritik für Formulierungen aus der „Querdenkerszene“ „Viele Überlegungen im Brief können wir nachvollziehen. Für bedenklich halten wir allerdings die Wortwahl an manchen Stellen“ heißt es von der Ärztekammer MV. Dennoch sei die Wortwahl an manchen Stellen bedenklich. So könne die Ärztekammer „eine ,regelmäßige Diffamierungen der Ungeimpften', die ,Stigmatisierung und Drangsalierung von Menschen' und eine ,menschenverachtende Diskriminierungswut' nicht erkennen“, heißt es in der Reaktion auf den offenen Brief. „Angesichts millionenfacher Erfahrung über zwei Jahre“, hält die Ärztekammer MV den Hinweis auf mögliche Schäden durch mRNA-Impfstoffe für irreführend. Auch wenn der Hinweis auf die fehlende Evidenz zu Langzeitfolgen richtig sei. Und auch wenn die Unterzeichner des offenen Briefes am Ende ihrer Zeilen betonen, keine Impfgegner zu sein und sich von „radikalem Gedankengut“ distanzieren, kritisiert die Ärztekammer MV, dass mit Aussagen wie „die rote Linie ist überschritten“, Formulierung aus der „Querdenkerszene“ übernommen werden. Auch interessant: Corona-Kritiker machen sich mit vermeintlichen Spaziergängen strafbar So befürchtet der Vorstand rund um Präsident Professor Andreas Crusius, dass so „letztlich die Szene der Impfgegner – auch der radikalen – gestärkt“ wird, „denn das Wort der Ärzteschaft hat immer noch Gewicht in der Bevölkerung“. Mit diesem Brief hätten die Kolleginnen und Kollegen es der Politik nicht leichter gemacht und die Menschen im Land eher noch mehr verunsichert, teilte die Ärztekammer MV mit. ...

