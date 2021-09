Volkshochschule Rostock : Kurzfristiger Einstieg in Kurse zur Berufsreife möglich

Es sind noch Restplätze zu vergeben – um schnelle Anmeldung wird gebeten.

Rostock | Mit einem Schulabschluss werden wichtige Voraussetzungen für das bevorstehende Berufsleben gelegt. Wem der passende Schulabschluss dazu fehlt, hat in Rostock die Möglichkeit, diesen an Volkshochschulen nachzuholen. Für das Ablegen der Berufsreife, die einem 9. Klasse-Abschluss entspricht, sind an der gemeinnützigen Einrichtung noch Plätze für das n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.