Erlebniswinter Rostock : Volkstheater wird zur Leinwand für Kunstprojekt

Für den Erlebniswinter Rostock diente das Schauspielhaus eine Stunde lang als Leinwand für eine Videoprojektion.

Rostock | Innehalten, so lautete das Motto am Mittwochabend am Volkstheater Rostocker, dem schätzungsweise zwei Dutzend Hansestädter gefolgt sind. Im Zuge des Erlebniswinters Rostock verwandelte sich das Schauspielhaus in der Doberaner Straße für rund eine Stunde in eine Leinwand. Auf zwei Flächen wurden Kurzfilme und Filmfragmente der Künstler Stefanie Rübensaa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.