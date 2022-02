Volkshochschule Rostock : Vortrag über Zwangssterilisationen und Euthanasieverbrechen

In der Rostocker Volkshochschule wird die Geschichte der Verbrechen an geistig und körperlich behinderten Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt gerückt.

Rostock | Ein Vortrag in der Rostocker Volkshochschule (VHS) setzt sich mit einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte auseinander: „Domjücher Schicksale: Zwangssterilisationen und Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus am Beispiel der Heil- und Pflegeanstalt Domjüch bei Neustrelitz“ heißt das Thema am Mittwoch, 9. März, um 19 Uhr in der Volkshochschul...

