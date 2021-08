Leben in Rostock : WG Union baut 22 Wohnungen in der Östlichen Altstadt

Auch eine Gewerbeeinheit soll im Neubau zwischen Grubenstraße und Wollenweberstraße einziehen. Der zuständige Ortsbeirat Stadtmitte stimmte dem Bauantrag zu, gab aber einen wichtigen Hinweis.

Rostock | Eine weitere Baulücke in der Grubenstraße in der Östlichen Altstadt in Rostock wird geschlossen. Die Wohnungsgenossenschaft (WG) Union plant schräg gegenüber der Likörfabrik einen Neubau mit zwei bis fünf Etagen und drei Eingängen, teilte WG Union-Vorstand Volker Fritz mit. Zwischen der künftigen Grubenstraße 60/61 und der Wollenweberstraße 1b/1c soll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.