Vollsperrung Poststraße : Warnemünder Buslinie 37 muss am 1. Juni eine Umleitung fahren

Zentrale Haltestellen wie am Kirchenplatz und in der Poststraße können nicht angefahren werden. Der Grund sind Kranarbeiten.

Warnemünde | Verkehrsteilnehmer müssen sich am 1. Juni in Warnemünde auf einige Unannehmlichkeiten einstellen. Wie Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), mitteilte, wird an diesem Tag die Buslinie 37 in Richtung Diedrichshagen in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr ab der Haltestelle Rostocker Straße über die Richard-Wagner-Straße, Mühlenstraße ...

