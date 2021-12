Verschärfte Corona-Maßnahmen : Schwimmhalle in Gehlsdorf schließt für die Öffentlichkeit

Schwimmen und Planschen sind in Gehlsdorf seit Donnerstag vorbei. In der Schwimmhalle darf nur noch Vereinstraining, Reha- und Dienstsport stattfinden.

Rostock | Warnstufe Rotplus heißt es in Rostock seit Donnerstag. Daraus folgen verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus. Auch Schwimm- und Spaßbäder müssen für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Schwimmhalle und Sportpark geschlossen In der Schwimmhalle in Gehlsdorf könne nur noch Vereinstraining und Reha- und Dienstsport stattfinden, tei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.