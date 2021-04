Neues Konzept der Veranstalter : Findet die Hanse Sail 2021 in Rostock trotz Corona statt?

Diese Frage wollen die Veranstalter am Dienstag beantworten. Ein neues Konzept wird im Rathaus vorgestellt.

Rostock | Die Veranstalter der Hanse Sail in Rostock stellen am Dienstag ihr neues Konzept für die künftigen Seglertreffen vor. Die Ergebnisse einer Analyse sollen zeigen, wie die maritime Großveranstaltung in diesem und in den kommenden Jahren aussehen kann. Knackpunkt ist neben der Berücksichtigung aller Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie auch die Einbindu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.