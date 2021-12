Rostock : Wieder Tausende Protestler bei Corona-Demo am Montag erwartet

Am 27. Dezember um 16 Uhr finden wieder Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen statt. Erwartet werden 10.000 Teilnehmer. Damit einher gehen Vollsperrungen in der Innenstadt.

Rostock | Die Zahl der Demonstranten, die in Rostock gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, wird immer größer. Kürzlich waren es noch 2000, vergangene Woche dann 6000 und für Montag, 27. Dezember, wurden sogar 10.000 Menschen für den wöchentlichen Corona-Protest in Rostock angekündigt. Da auf der jüngsten Demonstration am 20. Dezember aber bereits ein...

