Wohnen in Rostock : Wiro-Mieter aus Lütten Klein pocht auf neuen Fahrstuhl

Aus gesundheitlichen Gründen schafft Lothar Kleiß es nur noch mühselig ins vierte Obergeschoss seines Hauses in Lütten Klein. Mehrfach ersuchte er die Wiro, einen Lift zu installieren. Doch das ist dort nicht möglich.

Rostock | Das Treppensteigen wird für Lothar Kleiß zunehmend schwieriger. Er wohnt im vierten Obergeschoss eines Blocks in der Sassnitzer Straße in Rostock, schon seit mehr als 44 Jahren, wie er sagt. Da will er auch bleiben. Die Gegend in Lütten Klein sei schön, habe alles, was man braucht. Doch die Treppen machen Kleiß zu schaffen. Die Lösung wäre aus seiner ...

