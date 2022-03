Wohngebiet Rostock-Biestow : Wiro verlost Grundstücke für Häuslebauer

Im Topf landen über 2000 Interessenten. Bereits 2023 könnten die ersten Besitzer im neuen Wohngebiet Kiefernweg einziehen.

Rostock | Der große Traum vom Eigenheim erfüllt sich für einige Rostocker bald per Zufall. Denn die Wohnungsgesellschaft Wiro vergibt ihre Grundstücke im neuen Wohngebiet Kiefernweg in Biestow per Losverfahren. „Die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein Vielfaches“, nennt Dagmar Horning, eine Sprecherin der Wiro, den Grund für das außergewöhnliche Vorgehen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.