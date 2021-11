Wohnen in Rostock : In diesem Stadtteil stiegen die Mieten am drastischsten

Im deutschlandweiten Vergleich wurden die Rostocker Mieten in den vergangenen zehn Jahren eher moderat erhöht. Doch es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Teilweise gab es Anstiege um rund 30 Prozent.

Rostock | Wohnen wird immer teurer, in der gesamten Bundesrepublik – so auch in Rostock. Doch auch wenn es nirgendwo günstiger wird, sind die Mietpreise nicht in allen Stadtteilen der Hansestadt gleichmäßig gestiegen. Der Mietspiegel 2021 gibt nun Auskunft über die aktuelle Lage in Rostock. Auch interessant: In Rostock werden bis Mitte 2022 Hunderte Wohnunge...

