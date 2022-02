Wohnführerschein in Rostock : Sozialprojekt soll jungen Menschen die Wohnungssuche erleichtern

Eine erste eigene Wohnung finden – das ist oft gar nicht so leicht. Helfen soll dabei der so genannte Wohnführerschein Rostock. Was genau dahinter steckt, erklären die Initiatoren Karl Felsch und Christian Uhlig.

Rostock | Haushaltsgeräte anschließen, einen Putzplan erstellen oder die Wohnung ordentlich durchlüften. Für erfahrene Mieter sind das alltägliche Aufgaben, die ohne Probleme bewältigt werden können. Anders sieht das bei jungen Menschen aus, die vielleicht gerade auf der Suche nach ihrer ersten eigenen Wohnung sind. Dort fehlt es neben handwerklichen Fertigkeit...

