Wohnen in Rostock : B-Plan für „Eulenflucht“ in Gehlsdorf neu aufgerollt

Mit einem geänderten Bebauungsplan sollen juristische Fragen und Sorgen der Anwohner ausgeräumt werden.

Rostock | In die Planung um das Baugebiet „Eulenflucht“ in Gehlsdorf in Rostock kommt wieder Bewegung. Der Aufhebung des alten und dafür einem neuen Bebauungsplan (B-Plan) stimmte der zuständige Ortsbeirat auf seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit zu. 100 Wohnungen sollen in dem Gebiet zwischen der Gehlsheimer Straße, der Drostenstraße und den Kleingärten...

