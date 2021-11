Rostock : Woolworth eröffnet Kaufhaus im Citti-Park

Verkaufsstart ist am 2. Dezember. Die neue Filiale in der Hansestadt ist die siebte in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock | Im Citti-Park im Rostocker Stadtteil Schmarl eröffnet Woolworth ein neues Kaufhaus. Los geht es am Donnerstag um 9 Uhr mit speziellen Eröffnungsangeboten. Laut dem Unternehmen werden auf rund 950 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 8000 Artikel angeboten. „Bei Woolworth findet der Kunde alles für den täglichen Bedarf unter einem Dach. Wir bieten eine gr...

