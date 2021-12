Nach Gerichtsurteil : Xavier-Naidoo-Auftritt in Rostocker Stadthalle bleibt umstritten

Im Juni fand ein Verbotsversuch für das 2022 geplante Konzert keine Mehrheit in der Bürgerschaft. Das ändert sich auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nicht, nach dem der Sänger Antisemit genannt werden darf.

Rostock | Er möchte im August 2022 in der Rostocker Stadthalle ein Konzert geben – und darf seit Neuestem offiziell als Antisemit bezeichnet werden. Gemeint ist Sänger Xavier Naidoo, dessen geplanter Auftritt in Rostock in diesem Jahr bereits die Bürgerschaft beschäftigte. Am 22. Dezember verkündete das Bundesverfassungsgericht, dass es zulässig sei, den Sänger...

