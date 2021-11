Rostock : Zentrum am Südstadtklinikum als erstes in MV zertifiziert

Rostocker Spezialisten kümmern sich dort um Patienten mit seltener Bluterkrankung. Mit dem neuen Qualitätsverfahren soll die Versorgung weiter verbessert und auf ein einheitliches Niveau gehoben werden.

Rostock | Als erste Einrichtung in Mecklenburg-Vorpommern ist das Hämophilie-Zentrum, kurz HTC (Hemophilia Treatment Center), am Klinikum Südstadt Rostock als Fachzentrum zertifiziert worden. Vergeben wurde das Qualitätssiegel durch die Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH), teilte das Klinikum am Dienstag mit. Ziel sei, so spezialisierte Häm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.