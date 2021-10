Geburtstagstournee 2022/23 : Roland Kaiser kommt zurück in die Hansestadt Rostock

Anfang Februar 2023 wird der Schlagerstar wieder in der Stadthalle auftreten. Bereits am 22. Oktober 2021 können die Karten für das Konzert erworben werden.

Rostock | Nicht mal zwei Wochen ist es her, da war der Schlagersänger Roland Kaiser für ein Konzert im Rahmen seiner Tour „Alles oder Dich“ zu Gast in Rostock. Nun steht fest, dass er 2023 wieder in die Stadthalle der Hansestadt kommen wird. Der Vorverkauf für das Konzert startet bereits in Kürze. Facebook Iframe Das kündigte die Stadthalle Rostock am M...

