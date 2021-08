Wohnungen in Rostock : Zwei Neubauten ermöglichen Leben und Arbeiten mit Warnowblick

Wann die Arbeiten in der Eschenstraße starten könnten, ist noch nicht klar. Einen Bauantrag beschieden die Mitglieder des zuständigen Ortsbeirates der Kröpeliner-Tor-Vorstadt positiv.

Rostock | Wohnen und Arbeiten mit Blick auf den Stadthafen sollen Rostocker künftig in der Eschenstraße 7a und 8a in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). In zwei Neubauten entstehen insgesamt elf Wohnungen und zwei Büroflächen, teilte Jens Gienapp, Geschäftsführer von Engel & Völkers Rostock mit. „Die Wohnungen haben eine Größe von zirka 70 bis 110 Quadratmetern ...

