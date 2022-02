Rostock : So trotzen Einkaufszentren der Corona-Pandemie

Belebte, häufig besuchte Orte: Das sind viele Einkaufszentren für ihre Stadtteile. Während manche jedoch in einer tiefen Krise stecken, stehen andere gut da und blicken nach vorne.

Rostock | Einkaufszentren finden sich in nahezu allen Rostocker Stadtteilen. Doch die Häuser, die auf Kundschaft angewiesen sind, stecken teils in der Krise. Online-Shopping und Corona-Lockdowns sind für viele eine Herausforderung. Dennoch geben Verantwortliche einen positiven Ausblick für ihre Häuser. Sorge um das Einkaufszentrum Klenow Tor Leerstand her...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.