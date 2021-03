Bald unvergessen in Rostock : Enthüllung der Stolpersteine für Johanna und Louis Simon verschiebt sich

Das offizielle Gedenken an das jüdische Ehepaar muss warten.

Rostock | 78 Jahre, drei Monate und 19 Tage nachdem er als eine Nummer ermordet wurde, sollte er eigentlich am 18. März seinen Namen wiederbekommen, ebenso wie seine Frau, die vier Monate später starb: „Louis Simon, 1877 - 1942, Vergast in Auschwitz", steht auf dem einen und „Johanna Simon, 1889 - 1943, Ermordet in Auschwitz" auf dem anderen Messingquader – eing...

