Fertigstellung bis Ende 2022 : Zweites Zollboot in der Rostocker Tamsen Werft auf Kiel gelegt

Die besonderen Schiffe mit geringem Tiefgang sollen vorrangig gegen den Drogenschmuggel eingesetzt werden.

Rostock | Das watttaugliche Einsatzschiff des Zolls, das derzeit in der Rostocker Tamsenwerft gebaut wird, bekam am Donnerstag sozusagen ein baugleiches Schwesterlein. Das zweite der rund 23 Meter langen Aluminiumschiffe, die der Zoll in Auftrag gab, wurde auf Kiel gelegt. Wie auch bei der ersten Kiellegung im Dezember 2020 wurde eine Münze als symbolisches And...

