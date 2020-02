Fischereihafen Rostock : Überleben auf See trainiert

Per Funk wurde eine Brücke zur Fähre „Berlin“ und zu Rettungsfliegern gebildet. Die ISC GmbH Rostock lädt zum 6. Offshore-Symposium.

von Reiner Frank

18. Februar 2020, 19:00 Uhr

Schwimmer in orange-roten Schutzanzügen folgen im Becken des Fischereihafens einem Boot. Unter Regie der Trainer Michael Pett, Janis Kaieitis und Marcel Schuldt trainieren sie das Überleben auf See. Es sind Monteure, die sich für einen Einsatz auf Offshore-Anlagen und so auch auf den Notfall vorbereiten.

Einer von ihnen steigt in eine Schlinge, die ihm der Bootsfahrer reicht, wird am Haken eines Hafenkrans aus dem Wasser in luftige Höhe gezogen und so eine Rettung per Helikopter simuliert. Nicht nur das Übersteigen vom Boot auf eine Plattform will geübt sein. Was hier trainiert wird, soll auch unter extremen Bedingungen auf hoher See ein Garant für die eigene Sicherheit sein.

Für Notfälle gut gewappnet



Alltag für die seit 2008 tätige ISC Training & Assembly GmbH, die 2014 komplett von Kiel nach Rostock umsiedelte und im Fischereihafen ihren Sitz hat: Das vom gebürtigen Rostocker Volker Heinrich Seibert (49) geleitete Unternehmen ist einer der führenden zertifizierten Anbieter für On- und Offshore-Training in Deutschland. Es hat sich zum größten deutschen Ausbildungszentrum an der Ostsee in Sachen Offshore-Einsatzvorbereitung entwickelt.

Seit mehreren Jahren ist die ISC auch Veranstalter eines Offshore-Symposiums. Am Dienstag und Mittwoch findet bei Liebherr-MCCtec im Rostocker Seehafen bereits die 6. Auflage statt. Seibert erwartet wieder etwa 100 Teilnehmer aus dem In- und Ausland. Im Programm wird dann auch der ISC-Trainer Michael Pett über das Training auf der Umspannstation des Windparks Arkona berichten. Die Teilnehmer waren vorher im Training in Rostock. Es soll den Mitarbeitern helfen, sich in Notfallsituationen an ihrem Arbeitsplatz zurechtzufinden und dient der Überprüfung der Rettungskonzepte auf ihre Funktion.

Sein Kollege Marcel Schuldt wird von Bord der Scandlines-Fähre „Berlin“ eine Brücke zum Forum schlagen und per Funk wird man auch mit dem Offshore-Helikopter aus Güttin verbunden sein. Beim Symposium spielen aber nicht nur die Trainingserfahrungen des Veranstalters eine Rolle.

Ein Programmpunkt wird auch das Höhentraining der Bergretter in Bad Tölz sein. Das Unternehmen 50 Hertz veranschaulicht Fortschritte und Probleme bei der Netzanbindung der Offshore-Anlagen. Von Erster Hilfe nach GWO-Standards wird die Rede sein. Aus neutraler Sicht will ein Consulter Chancen des Windenergieausbaus abwägen. Prof. Uwe Freiherr von Lukas wird über das Projekt Ocean Technology Campus (OTC) von Fraunhofer berichten, in das sich auch die ISC künftig einbringen will. Durch die Nutzung einer neu entstehenden Halle im SAB-Areal sollen die Trainingsbedingungen verbessert werden.

Interessant dürften nicht zuletzt die spezifischen Erfahrungen aus Norwegen über Energie-Innovationen und dem Training auf Offshore-Plattformen sein. Reichlich Stoff, um im Podium darüber zu diskutieren oder sich bei der Führung durch das Liebherr-Werk, bei Hafenrundfahrt oder Stadtführung auszutauschen.



Nachholbedarf bei Windkraftnutzung

In Sachen On- und Offshore gibt es enormen Nachholbedarf. So sind bislang nur 950 von insgesamt angesteuerten 7700 Kilometer langen Kabeltrassen gebaut, merkt Seibert an. In den kommenden zehn Jahren soll die Leistung durch Windkraft in Nord- und Ostsee aber verdreifacht werden. Der Ausbau gehe vielen nicht schnell genug. Das stellt auch wachsende Anforderungen an die ISC GmbH aus Rostock, die im vergangenen Jahr etwa 3200 Kursteilnehmer auf den Einsatz auf See vorbereitete.