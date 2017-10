Rostock 10 : Heute zweite Auflage des Zehn-Kilometer-Laufs

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Peter Richter

erstellt am 02.Okt.2017 | 11:18 Uhr

Die zweite Auflage des Zehn-Kilometer-Laufs Rostock 10 wird morgen um 10 Uhr im Leichtathletikstadion gestartet. In diesem Jahr wird erstmals vor dem Verlassen der Arena fast eine komplette Runde im Stadion gelaufen. Durch die amtliche Streckenvermessung des Leichtathletik-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern sind jetzt innerhalb der Zehn-Kilometer-Strecke exakt 700 Meter Tartanbelag zu absolvieren. Der Rundkurs führt über den Barnstorfer Wald, durch die Gartenstadt vorbei am CJD, Westfriedhof, Richtfunkturm bis zum Ortseingang von Biestow. Von hier aus geht es durch den Damerower Weg vorbei am Zoo und durch den Barnstorfer Wald zurück in das Stadion. „Eine schnelle Strecke“, so Organisationschef Roman Klawun.

Für alle Teilnehmer gibt es in diesem Jahr erstmals einen Finishermedaille. Bislang haben sich 218 Sportler angemeldet. Von 8.30 bis 9.45 Uhr können sich Interessierte noch nachmelden.