Süßer Tag der Deutschen Einheit : Katzenbaby narrt Rostocker Berufsfeuerwehr bei Einsatz

Eine Spaziergängerin, die am Tag der Deutschen Einheit mit ihrem Hund am Rosocker Werftdreieck Gassi ging, hörte ein Gejaule aus der Einkaufskorbbox eines Supermarktes.

von Stefan Tretropp

03. Oktober 2018, 12:45 Uhr

Dieses Gejaule und Miaue ging durch Mark und Bein. Eine Spaziergängerin, die am Tag der Deutschen Einheit mit ihrem Hund am Rosocker Werftdreieck Gassi ging, hörte diese Geräusche aus der Einkaufskorbbox eines Supermarktes. Nachdem sie zunächst versuchte, selbst das Katzenjunge zu befreien und nicht erfolgreich war, rief sie den Notruf der Feuerwehr.

Wenig später fuhr die Tierrettung am Neptun-Einkaufcenter vor, doch auch der Beamte konnte nicht wirklich helfen und forderte Verstärkung an. So eilte ein weiteres Fahrzeug mit schwerem Gerät zum Katzen-Notfallort. Zusammen öffneten die Feuerwehrleute den Unterstand für die Einkaufskörbe.

Retter mussten sich geschlagen geben

Währenddessen war stets ein lautes Miauen der süßen Katze zu hören. In ihrer Panik lief sie immer wieder kreuz und quer zwischen den Einkaufswagen hin und her. Mit einem Kescher versuchten die Beamten, das Baby einzufangen, was jedoch misslang. So kam es wie es kommen musste, die süße Mieze ergriff die Flucht vor der Feuerwehr.

Doch damit noch längst nicht genug, das Katzenbaby rannte über einen Parkplatz davon, hintendran die Retter. Letztendlich schlüpfte sie durch den Zaun einer Baustelle und versteckte sich unter einer Steinpalette. Müheselig versuchte die Feuerwehr dennoch das immer noch miauende Tier zu befreien, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.

So ging für die Retter der Einsatz nach etwa einer Stunde zu Ende. Dem Katzenbaby bleibt zu wünschen, dass es seine Mutter wieder findet.