Schwere Vorwürfe : Kindesmissbrauch: Rostocker in Haft

Wegen Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs befindet sich ein 52 Jahre alter Rostocker seit dem Pfingstwochenende in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Freitagabend vier Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren in seine Wohnung im Stadtteil Lütten Klein gelockt und sich sexuell an ihnen vergangen haben. „Dort soll der Beschuldigte den Kindern einen Film pornografischen Inhalts gezeigt und vor ihnen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben“, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock.

Zudem habe er versucht, sexuelle Handlungen an einer 14-Jährigen vorzunehmen. Bei den Kindern handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um zwei Mädchen und zwei Jungen. Die 14-Jährige habe der Mann offenbar flüchtig gekannt, sagte der Sprecher. Sie habe sich erfolgreich gegen sexuelle Handlungen wehren können. „Er hat von ihr abgelassen.“

„Die Kinder sind anscheinend freiwillig mitgegangen“, sagte der Sprecher. Der genaue Hintergrund des Vorfalls ist den Angaben zufolge noch unklar. Der Beschuldigte selbst bestreitet die Tatvorwürfe. Er ist nicht vorbestraft und verheiratet. Das Paar hat eine Tochter. Ehefrau und Tochter waren am Freitagabend nicht in der Wohnung der Familie.

Der Fall wurde am Wochenende durch die Kinder selbst bekannt. „Ich gehe davon aus, dass die Kinder selbst die Polizei angerufen haben oder es draußen jemandem gesagt haben, der dann die Polizei gerufen hat“, sagte der Sprecher. „Aber die Initiative muss von den Kindern gekommen sein.“

Zu ihrem Zustand konnte der Sprecher keine Angaben machen. Diese würden psychologisch betreut. Mit entsprechender Begleitung sollen die Jungen und Mädchen voraussichtlich heute erneut von den Beamten befragt werden.

von André Klohn

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr