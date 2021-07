Beschädigte Gasleitung : Mehr als 20 Anwohner in Bentwisch mussten evakuiert werden

Auch ein Kita musste vorzeitig geschlossen werden.

Bentwisch | Eine beschädigte Gasleitung in Bentwisch bei Rostock sorgte am Dienstagnachmittag für Aufregung mit abgesperrten Straßen und Evakuierungsmaßnahmen. Bei Erdarbeiten in der Goorstorfer Straße wurde ein Versorgungsleitung so erheblich beschädigt, dass Gas austrat, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Über 20 Anwohner wurden evakuiert Durch Eins...

