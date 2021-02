Bad Doberan : Bäderbahn Molli bekommt Geld für größere Wagenhalle

Das Unternehmen benötigt mehr Platz und besseren Wetterschutz. Dafür gibt das Energieministerium 400.000 Euro.

Bad Doberan | Für die Erweiterung ihrer Wagenhalle in Bad Doberan erhält die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH vom Infrastrukturministerium des Landes einen Zuschuss in Höhe von 396.000 Euro. Das teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Die Gesamtkosten für den Um...

