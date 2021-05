Polizeieinsatz Höhe Bad Doberan : Betrunkener Lkw-Fahrer auf der A20 unterwegs

Polizei misst einen Atemalkoholwert von 3,81 Promille.

Rostock/Bad Doberan | In Schlangenlinien und auffällig langsam ist am Freitag ein Lkw auf der Autobahn 20 von Rostock in Richtung Lübeck unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, informierten aufmerksame Bürger die Beamten über das Fahrzeug. Demnach kam es immer wieder vor, dass der Fahrer nicht die Spur halten konnte und korrigieren musste. Höhe Quellental kam er von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.