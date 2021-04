Börgerende-Rethwisch : Gemeinde investiert in Müllkörbe und mobile Toiletten

Über 40 neue Abfallbehälter sollen angeschafft werden. Für die Saison sollen außerdem drei WC-Kabinen angemietet werden.

Börgerende-Rethwisch | Neue Bänke, Abfallbehälter und Toiletten sollen in Börgerende-Rethwisch aufgestellt werden. Das beschlossen die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung. Sie gaben ihre Zustimmung dafür, dass das zuständige Amt Bad Doberan-Land die jeweiligen Aufträge an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben kann. Geplant ist, den Sportplatz in Rethwisch mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.