800.000 Euro für Lichtenhagen-Dorf : Bund unterstützt Projekt – Gemeinde aber noch unschlüssig

Für geplante Verlegung des Sportplatzes gibt es 800.000 Euro. Allerdings steht noch nicht fest, ob dieser weichen muss.

Lichtenhagen-Dorf | Geldsegen für Elmenhorst/Lichtenhagen. Fast 800.000 Euro an Bundesmitteln sollen in die knapp 4300 Einwohner große Gemeinde fließen. Wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg am Mittwoch mitteilte, soll mit dem Geld – insgesamt sind es 790.987 Euro – der Ersatzneubau einer Sportanlage in Lichtenhagen-Dorf gefördert werden. Dieses Vorhaben ist ...

