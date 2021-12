Weihnachtstheater online : Weihnachtsgans Auguste kommt online zu Kindern in Doberan

Gemütlich beisammen zu sitzen und sich vom Kindertheater begeistern zu lassen, ist derzeit nicht drin im Kornhaus Doberan. Deshalb kommt die Weihnachtsgans Auguste online in die Kinderzimmer.

Bad Doberan | Ein Weihnachtsklassiker für Kinder wird am Sonntag live aus dem Kornhaus Doberan gezeigt. Von 15 Uhr an läuft auf dem Youtube-Kanal des soziokulturellen Zentrums Friedrich Wolfs Geschichte „Die Weihnachtsgans Auguste“. Kindertheater mal anders Das Streamen sei eine Notlösung, um den Kindern überhaupt noch Theater in der Adventszeit zu ermögliche...

