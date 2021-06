Verkehrsunfall : Ein Auto fuhr in Carlsruhe gegen einen Baum

Die Fahrerin war von einem Insekt im Auto abgelenkt und verlor die Kontrolle über ihren Wagen.

Ribnitz Damgarten | Bei einem Autounfall am Montagabend gegen 18:40 Uhr in der Nähe von Marlow wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 35-Jährige fuhr durch die Ortschaft Carlsruhe in Richtung Gresenhorst. Ein im Auto umherfliegendes Insekt lenkte die Frau derart vom Straßenverkehr ab, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, mit diesem nach links von der Fa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.