Satow : Einbrecher erbeuten Bockwürste und eine Packung Kaffee

Diebe durchwühlten einen Bäckereishop nach Bargeld, wurden aber nicht fündig.

Satow | Bockwürste und eine Packung Kaffee – das ist die Beute von Dieben, die in den Nachstunden des 31. Januar in einen Bäckereishop in Satow eingebrochen sind. Laut Polizei hatten der oder die unbekannten Täter gewaltsam die Tür zum Geschäft geöffnet und sich so Zutritt verschafft. Anschließend durchsuchten sie den Innenbereich offenbar nach Bargeld. „Den ...

