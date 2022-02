Roggentin : Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Landmaschinenhandel

Außerdem versuchten die Täter, auch in ein Nachbargeschäft einzudringen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Roggentin | Diebe haben ihr Unwesen in Roggentin getrieben. Wie die Polizei mitteilte, lösten Einbrecher am Abend des 29. Januar gegen 22.40 Uhr den Alarm in einem Landmaschinenhandel aus. Sie verschafften sich durch die Türen zutritt stahlen mehrere Werkzeuge aus dem Verkaufsraum, wie Motorsäge, Heckenschere, Motorsense, Laubsauger und Trennschleifer. Diese hatt...

