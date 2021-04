Unfall bei Broderstorf : Fahrer missachtet Rechtsfahrgebot und verursacht Unfall

Zwei Autos stießen frontal ineinander, beide Fahrer mussten in anliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Broderstorf | Am Abend des vergangenen Montags kam es in Ikendorf in der Nähe von Broderstorf im Landkreis Rostock zu einem Unfall. Gegen 19 Uhr stieß ein Transporter mit einem anderen Auto frontal zusammen. Das teilte das Polizeirevier in Sanitz am Dienstag mit. Ersten Ermittlungen zufolge verstieß der 45-jährige Fahrer des Transporters gegen das Rechtsfahrgebo...

