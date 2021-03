Pumptrack fürs Ostseeheilbad : Fahrradparcours soll Spaß in Graal-Müritz verbreiten

Boris Knipschild will mehr Angebote für Jugendliche im Ort. Dafür muss er die Gemeinde von seiner Idee überzeugen.

Graal-Müritz | Für Touristen gebe es bereits einige Angebote in Graal-Müritz wie beispielsweise den Barfußpfad. Doch diese würden sich nicht an dem Bedarf von Kindern und Jugendlichen im Ort orientieren. Deshalb will Boris Knipschild die Gemeinde für seine Idee eines Pumptracks gewinnen. „Graal-Müritz könnte solch einen Gegenpol gut vertragen“, sagte der 41-Jährige....

