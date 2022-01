Bilanz Polizeipräsidium Rostock : Fast 200 Notrufe wegen Sturm Nadia

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag kam es zu einem erhöhten Einsatzaufkommen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock.

Rostock | Es war eine stürmische Nacht, so das Fazit des Polizeipräsidiums Rostock zum Einsatzgeschehen in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Grund dafür war das Sturmtief „Nadia“, das über Norddeutschland zog. „In der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr morgens gingen in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock wegen der Wettersituation 189 Notrufe ein“, so Peter...

