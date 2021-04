Börgerende-Rethwisch : Gemeinde will Schulerweiterung selbst bauen

Fördermittel und Mieteinnahmen könnten 4,8 Millionen Euro-Projekt finanzieren. Andere Gemeinden sollen mit ins Boot geholt werden.

Rethwisch | Diskutiert werde über das Thema „schon ewig“, nun könne die Gemeinde es selbst in die Hand nehmen, sagte Horst Hagemeister (Wählergruppe Wir – für unsere Gemeinde), Bürgermeister von Börgerende-Rethwisch, zur geplanten Erweiterung der Conventer Schule in Rethwisch. Diese war Thema auf der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend. Um Fördermittel fü...

