Alleingang der Gemeinde Dummerstorf : Geplante Halteverbote machen Eselhof Schlage zu schaffen

Vereinsvorstand kritisiert, dass er bei dem Vorhaben nicht mit einbezogen wurde, um gemeinsam nach Lösung zu suchen.

Schlage | Die Pfosten sind bereits gesetzt, in Kürze sollen dann auch die Schilder folgen, mit denen die Verwaltung der Gemeinde Dummerstorf die Verkehrssituation rund um den Eselhof in Schlage klären will. Mit Hinweisen auf Halte- und Parkverbote sollen Fußgänger, Radfahrer, vor allem aber auch Kinder vor weiteren gefährlichen Situationen geschützt werden, hieß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.