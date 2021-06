Kindertag in Sanitz : Golchener Hof überrascht Jungen und Mädchen der Kita Siebenbuche

Die Sanitzer Einrichtung hatte den Besuch gewonnen. Auf die Erstplatzierten der Aktion warteten eine große Hüpfburg sowie zahlreiche Tiere zum Anfassen und Streicheln.

Sanitz | Der Kindertag in der Kita Siebenbuche in Sanitz wird jedes Jahr gefeiert. Aber in diesem durften sich die rund 250 Kinder auf eine besondere Überraschung freuen. Die Einrichtung des Trägervereins Auf der Tenne hatte Besuch vom Team des Golchener Hofs bei Brüel. Sie waren mit einer großen Hüpfburg, Clown Bandi sowie einigen Tieren aus dem rund 90 Kilom...

