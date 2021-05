Graal-Müritz : Überdachung im Rhododendronpark soll Kultur ganzjährig ermöglichen

Die Planungen für das Vorhaben in Graal-Müritz sollen starten. Es steht bereits seit Jahren auf dem Plan der Gemeinde.

Graal-Müritz | Lesungen, Konzerte oder auch sportliche Veranstaltungen – Kultur im Park das ganze Jahr über, das soll zukünftig in Graal-Müritz möglich sein. Dafür will die Gemeinde vor dem Pavillon im Rhododendronpark eine sogenannte Veranstaltungsüberdachung errichten lassen. Wie diese genau aussehen könnte und kosten wird, stehe noch nicht konkret fest, so Bürger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.