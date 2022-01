Teterow : Gülle-Laster kippt auf die Seite – B104 gesperrt

Ein mit Gülle beladener Laster ist auf der B104 in Teterow auf die Seite gestürzt.15 Kubikmeter Schlamm fluten die Straße.

Teterow | Dieses Unglück stinkt gewaltig! Auf der Bundesstraße 104 in Teterow hat sich am Mittwochvormittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein mit Gülle beladener Lastwagen war in einer scharfen Kurve verunglückt. Ein mit 30 Kubikmetern Schlamm gefüllter Anhänger stürzte auf die Seite. Ein stundenlanger Einsatz mit großflächiger Reinigung schloss s...

