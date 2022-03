Spendenaktion in Sanitz : Schüler sammeln für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Gymnasiasten starteten eine Sammelaktion für Hilfsgüter und die Resonanz darauf war riesig. Sogar so groß, dass nicht alle Spenden an die Grenze transportiert werden konnten.

Sanitz | Ein ganzer Berg an Kartons und Taschen voll mit Hilfsgütern für ukrainische Geflüchtete stapelt sich seit Donnerstag in der Garage von Barbara Kirchhainer in Sanitz, die seit rund neun Jahren Geflüchtete in der Gemeinde betreut. Und das ist nur noch ein kleiner Teil der Spenden, die die Schüler des Sanitzer Gymnasiums in den vergangenen Tagen gesammel...

