Bad Doberan und Gnoien : Demonstranten protestieren gegen Corona-Politik

Über 560 Menschen gingen in den beiden Städten auf die Straße. Allein in Bad Doberan kamen 430 Personen zur unangemeldeten Versammlung zusammen.

Bad Doberan/Gnoien | Erneut haben am Mittwochabend Hunderte gegen die staatliche Corona-Politik demonstriert. Die Polizei der Inspektion Güstrow begleitete Proteste in Gnoien und Bad Doberan, wobei die Demo in Bad Doberan unangemeldet war. Dort gingen laut den Beamten 430 Menschen auf die Straße, in der angemeldeten Versammlung in Gnoien waren es 135. Weiterlesen: Rund...

