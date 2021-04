600 Dosen Astrazeneca gespritzt : Impfaktion bei Karls in Rövershagen verlief reibungslos

Der Graal-Müritzer Frank Breuel hat am Sonnabend das Impf-Prozedere mitgemacht und seine Dosis erhalten.

Rövershagen | Die Schlange vor Karls Erdbeerhof in Rövershagen ist am Sonnabend lang. Bereits in den frühen Morgenstunden hatten sich mehr als einhundert Menschen am Purkshof für eine Impfung eingefunden. Sie holten sich bei der großen Impfaktion im Erlebnisdorf ihre Dosis Astrazeneca ab. Einer von ihnen ist Frank Breuel. Seit 8 Uhr steht er an. Kurz vor 9 Uhr hat e...

