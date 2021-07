Corona-Immunisierungsaktion : Offener Impftag bei Karls in Rövershagen

Impfwillige ab zwölf Jahren können ohne Anmeldung einen Covid-19-Schutz erhalten. 400 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs stehen dafür bereit.

Rövershagen | Gemeinsam mit der Bundeswehr veranstaltet der Landkreis Rostock am Donnerstag, 8. Juli, einen offenen Impftag bei Karls in Rövershagen. Zwischen 9 und 17 Uhr können alle Interessierten ab zwölf Jahren, die noch keinen ausreichenden Schutz vor Covid-19 haben, in einem Zelt auf dem Parkplatz vor dem Erlebnis-Dorf eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.