Pilotprojekt im Kreis Rostock : Impfzentrum macht am 18. Juni für einen Tag in Sanitz halt

Begrenze Anzahl an Dosen des Wirkstoffs der Firma Biontech stehen zur Verfügung. Termine für die Aktion werden im Rathaus vergeben.

Sanitz | Als einer von insgesamt sieben Standorten errichtet der Landkreis Rostock in dieser Woche auch ein dezentrales Impfzentrum in Sanitz. Wie Bürgermeister Enrico Bendlich (CDU) am Montag mitteilte, wird dieses am Freitag im Gemeinschaftshaus in der Straße Hof Sanitz 1 eingerichtet. Verabreicht wird dann das Vakzin der Firma Biontech. Weiterlesen: Impf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.